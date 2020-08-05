Ученые — на Марсе были ледники и крупные реки

Некоторые следы на поверхности Марса, которые выглядят как русла рек, могла оставить талая вода под ледяными щитами, а не свободно текущие реки, как считалось ранее. К такому выводу ученые пришли, сравнив особенности рельефа планеты с подледными каналами острова Девон в канадской Арктике. Статья опубликована в журнале Nature Geoscience.

Сегодня у ученых нет однозначного понимания того, какими были климатические условия на Марсе миллиарды лет назад. Некоторые особенности рельефа планеты указывают на то, что в прошлом на его поверхности могли существовать разветвленные сети рек и озер. Однако как именно они появились, исследователям не ясно, поскольку тогда молодое Солнце излучало приблизительно на 30 процентов меньше энергии, и с учетом того, что Марс расположен от него даже дальше, чем Земля, вода на нем должна была просто замерзнуть.

Анна Грау Галофре (Anna Grau Galofre) из Университета Британской Колумбии вместе с коллегами предположила в новой статье, что как минимум часть рек на Красной планете могла сформироваться под защитой ледяного покрова. Такая гипотеза у исследователей родилась во время изучения крупного необитаемого острова Девон, который представляет собой холодную полярную пустыню и считается одним из самых близких аналогов Марса на Земле. До недавнего времени он был покрыт плотным слоем льда, но теперь лед отступил с западной части острова, обнажив сеть каналов, которые по форме оказались очень похожи на некоторые русла пересохших рек на Красной планете.

Чтобы проверить, могли ли на Марсе 4 миллиарда лет назад течь подледные реки, ученые, опираясь на компьютерные модели, выполнили анализ снимков поверхности планеты, полученных зондом Mars Global Surveyor. Они изучили 66 сетей долин и разделили их на группы в зависимости от сложности дренажной сети, длины каналов и ширины русел. В ходе исследования геологи заметили, что некоторые долины выглядят так, будто бы реки в них текли в гору. По словам ученых, такое возможно, если вода находится под ледником, который сильно давит на нее и заставляет менять направление течения.

Основываясь на этом наблюдении, а также на физических моделях, группа Галофре пришла к выводу, что не все сети долин на Марсе сформировались благодаря одним и тем же процессам: в то время как часть из них была действительно рождена поверхностными речными стоками, более половины образовалось под толстым ледяным покровом.

Это открытие может иметь большое значение при оценке жизнепригодности древнего Марса. Считается, что молодое нестабильное Солнце могло проходить через периоды особо мощного излучения, способного нанести вред примитивным организмам, и если часть Красной планеты действительно была укрыта толстым слоем льда, он мог бы послужить защитой для гипотетической жизни.