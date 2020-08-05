Свободная экономическая зона в реалиях Донбасса-это очередная дыра в бюджете Украины

Новый руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выдвинул идею предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон (СЭЗ). Такое предложение он озвучил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, однако деталей не рассказал. Кравчук вспомнил, что в этих регионах уже была свободная экономическая зона, так что предлагает вернуться к позабытой практике. По его мнению, это позволило бы привлечь в регион инвестиции и «сравнительно быстро восстановить жизнь». Позже Кравчук отметил, что создание СЭЗ может быть одним из шагов в направлении «особенной системы управления на Донбассе».

Термин «свободная экономическая зона» в Украине большинство уже успело подзабыть. Напомним, что идею СЭЗ стали продвигать в Украине еще в начале 90-х — в 1992 г. был принят закон «Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон». Документ закладывал основы для СЭЗ как «части территории Украины, на которой устанавливается и действует специальный правовой режим экономической деятельности». Эти зоны должны были помочь толкнуть экономику Украины вперед за счет привлечения иностранных инвестиций, стимулирования развития отдельных территорий и экспорта товаров и услуг, привлечения новых технологий. Чтобы это все заработало, СЭЗ получали право на льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия экономической деятельности.

Как описывается в исследовании независимой аналитической платформы VoxUkraine, за первые шесть лет действия данного закона в Украине была создана только одна СЭЗ — в Крыму. Однако с 1998 г. на эти зоны появился своеобразный бум — за следующие четыре года были созданы сразу 11 таких территорий, в том числе — и в Донецкой области. Под каждую зону принимался отдельный закон, которым устанавливался режим ее работы и перечень льгот.

К слову, Виктор Янукович очень ратовал в 2005 г. за их возобновление, что неудивительно, ведь СЭЗ «Донецк» получила наибольший объем налоговых льгот — 2,4 млрд грн из общего объема 3,1 млрд грн, предназначенных для всех подобных территорий.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский пояснил, что СЭЗ предполагает четкий контроль за перемещением товаров через ее границу и предоставлением льгот по уплате налогов, иначе это будет очередной «дырой» для бюджета, как и все предыдущие такие образования. «Когда в Крыму создали специальную экономическую зону, это был просто поток контрабанды, от которого госбюджет терял миллиарды», — сказал он.

Эксперт Growford Institute Алексей Кущ считает, что в Донецкой и Луганской областях можно создавать лишь «демилитаризованные свободные экономические территории» (ДСЭТ), которые могут служить инструментом экономической реинтеграции. Создание ДСЭТ предполагает, что из двух соседних районов по обе стороны линии разграничения (с подконтрольной и неподконтрольной территории) выводятся все войска, в этот район вводится специальная администрация из представителей местных властей, центральной власти и представителей международных организаций, украинские власти устанавливают на этой территории таможенные посты и выдают сертификаты происхождения на товары, которые будут там производиться. Это позволит запустить на данной территории производство, а товары — реализовывать на территории Украины или даже отправлять на экспорт. Попутно на территории ДСЭТ вводится особый режим налогообложения, восстанавливается транспортное сообщение, возобновляется банковская деятельность, начинается выплата пенсий и зарплат.