Среди пострадавших при взрыве в Бейруте оказалось 48 сотрудников ООН

При взрыве в порту Бейрута получили ранения 48 сотрудников ООН, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на сообщение заместителя официального представителя генсека организации Фархана Хака.

Также пострадали 27 членов их семей.

Всего, по последним данным Минздрава Ливана, при взрыве были ранены более 4 тыс. человек, погибли не менее 78 человек. Спасатели продолжают разбор завалов.

Напомним, сильнейший взрыв произошел в порту Бейрута вечером вторника, он повредил половину зданий административного района города. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, хранившиеся без должных мер безопасности. Верховный совет обороны страны объявил город зоной бедствия и рекомендовал правительству ввести в столице чрезвычайное положение на две недели.