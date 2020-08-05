Шон Пенн рассказал о тайной свадьбе с Лейлой Джордж

В минувшие выходные стало известно, что 59-летний Шон Пенн женился на своей 28-летней возлюбленной Лейле Джордж после четырех лет романа. Подруга пары и супруга кинопродюсера Майка Медавоя, Ирена, опубликовала в сети фотографию обручальных колец на руках молодоженов, но сами они до недавнего времени никак не комментировали событие. Молчание нарушил Пенн, рассказав о свадьбе Сету Майерсу в его телешоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers).

Шон еще раз продемонстрировал кольцо на пальце и признался, что чувствует себя прекрасно. Актер сообщил, что женился в прошлый четверг, устроив виртуальную церемонию через Zoom.

Мы сыграли «ковидную» свадьбу. Через Zoom связались с окружным комиссаром. Я и Лейла находились дома с ее братом и двумя моими детьми, — рассказал Шон Пенн.

Для невесты этот брак, напомним, стал первым, а для жениха — третьим. С 1985 по 1989 год Пенн был женат на Мадонне, а второй его супругой стала актриса Робин Райт, в браке с которой родились дочь Дилан и сын Хоппер.

Шон Пенн и Лейла Джордж