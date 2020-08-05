Самая тяжелая женщина России похудела на 200 кг и внезапно скончалась

Жительница Тюмени Любовь Нурдинова скончалась в возрасте 57 лет. Нурдинова считалась самой тяжелой женщиной России и весила 350 кг. Сообщается, что самой тяжелой формой ожирения россиянка страдала на протяжении 20 лет. В апреле текущего года она обратилась в клинику, где ей провели операцию по уменьшению желудка.

За последние 3 месяца Нурдиновой удалось похудеть почти на 160 кг, однако она скончалась. «Ожирением я страдаю с детства. Я когда вышла замуж, родила детей, стала все больше набирать вес. Работала в детском саду поваром. С утра ничего не ела, только кофе пила, в обед маленькую порцию второго съедала», — рассказывала жительница Тюмени.

Она была уверена в том, что расходует намного больше калорий, чем потребляет, но не понимала, почему вес стремительно увеличивается. Потом женщина даже уволилась, поскольку уже не могла нормально передвигаться, позднее ей дали инвалидность.

Последнее время, до операции, женщина перестала выходить из дома. О ней заботился один из сыновей. При этом российские СМИ до сих пор не назвали причину смерти самой тяжелой женщины. Не исключено, что жительница Тюмени скончалась как раз из-за стремительного похудения.