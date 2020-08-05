Разгадана тайна массовой гибели слонов в Ботсване, перед смертью ходивших кругами у водоемов

Ученые узнали причину массовой гибели слонов в Ботсване. Сотни животных, вероятно, умерли от природных токсинов, сообщили местные зоозащитники, пишет Agence France Press.

Эксперты из разных стран изучили тела, провели тестирование, результаты которого показали, что причиной массового вымирания слонов стали натуральные токсины — предположительно, их естественным путем выработали некоторые бактерии при нахождении в стоячей воде. При этом ученые отмели версии о проделках браконьеров или сибирской язве, а также подозрения в отравлении животных цианидом. Окончательное заключение по данному вопросу еще не вынесено.

Напомним, ранее в северной части Ботсваны при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов. Их нашли у водоемов. По словам местных жителей, незадолго до смерти животные кругами ходили у воды.