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Правила боя Тайсона и Джонса решили изменить

Фото: @miketyson

Правила боя американских боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса решили изменить. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, спортсменов обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций для их безопасности. Уточняется, что дополнительные меры было решено принять из-за возраста спортсменов. Инициатива исходит от Всемирного боксерского совета (WBC).

При этом изначально Тайсон и Джонс должны были выйти на ринг без шлемов и в перчатках по 12 унций (340 граммов — прим. «Ленты.ру»). Организаторы боя настоятельно рекомендуют боксерам избегать нокаута.

Ранее 5 августа сообщалось, что менеджер Джонса Жолт Барна планирует застраховать уши боксера перед боем с Тайсоном. Это связано с резонансным случаем, когда Тайсон во время боя откусил часть уха соотечественнику Эвандеру Холифилду.

5 августа, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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