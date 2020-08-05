Появились доказательства невиновности полицейского в гибели Джорджа Флойда

Редакция популярного британского издания получила в свои руки запись с нагрудной камеры одного из полицейских, проводивших задержание Джорджа Флойда.

Вокруг этих видеозаписей уже несколько месяцев идут судебные баталии. Адвокаты полицейских, обвиняемых в убийстве Флойда, требуют по суду их публикации. Прокуратура Миннеаполиса пытается их засекретить, видимо, опасаясь того, что они поставят под сомнение сложившийся либеральный консенсус вокруг гибели Флойда.

Теперь одна из записей утекла в прессу — причем, что показательно, именно британскую прессу: американские медиа не смогли или не захотели публиковать то, что противоречит тщательно сконструированному мифу о “мученической” смерти Флойда.

Запись показывает несколько деталей, которые позволяют лучше понять контекст ареста Флойда. В частности, тот начал кричать о том, что задыхается, задолго до того, как полицейский Дерек Шовин повалил его на землю и принялся душить. Еще находясь в машине, он стал говорить о том, что ему тяжело дышать.

Видимо, сказалась передозировка наркотиками — как известно, в крови Флойда была обнаружена гремучая смесь из фентанила, метамфетамина и каннабиноида. Кроме того, не исключается и приступ клаустрофобии, произошедший в тот момент, как Флойд увидел в руках у полицейского оружие.

Конечно, это не оправдывает агрессивные действия полиции при его задержании. Однако запись дает понять, что не только лишь они одни привели к смерти Флойда. Он начал вести себя неадекватно, еще находясь в машине, что в какой-то степени и вынудило полицейских применить жесткие методы ареста.

Опубликованная видеозапись станет сильным аргументом для стороны защиты в ходе судебного процесса о смерти Флойда. Теперь нельзя исключать того, что полицейских, которые его задерживали, могут и вовсе оправдать.

Впрочем, американская улица вряд ли воспримет такое решение спокойно: в этом случае стоит ждать новой волны беспорядков.