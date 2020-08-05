Появилась еще одна версия причины взрыва в Бейруте

Катастрофический взрыв в Ливане разнес весь район Бейрутского порта. До 4000 раненых и под сотню погибших. В «Хизбалле», которая сегодня фактически правит Ливаном, сразу открестилась от этого взрыва и даже заверили прессу, что Израиль не имеет к нему отношения.

Эта странная забота о реноме Израиля, который, кстати, сразу отказался комментировать разные вздорные слухи, наводит на серьезные мысли. Ведь сказки о том, что половину Бейрута разнес взрыв склада пиротехники, не выдерживают никакой критики. Потом к пиротехнике присоединили забавные дополнения в виде застоявшихся удобрений: мол это удобрения рванули с образованием характерной для боевых ВВ ударной волны. Об этом на своей странице в Facebook пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн.

Он отмечает, в то же время, следует видимо отмести версию со взрывом складов иранских ракет и снарядов: как мы знаем из случаев взрывов на военных складах, в частности в Украине, в таких случаях детонация ракет дает характерные взрывы очагового характера с многочисленными взрывами и очагами детонации. Здесь же взрыв был слишком концентрированным.

Манн подчеркивает, остается заключить, что истина посередине: взорвались склады с иранским сырьем для производства ракет, завод которых построил Иран для «Хизбаллы» недалеко от российской военной базы в Латакии на территории соседней Сирии. Таким образом Россия обходит соглашение с Израилем, по которому она «не помогает» «Хизбалле» производить ракеты для войны с Израилем. Грузы боевых ВВ приходят в Бейрут, оттуда доставляются на завод в Сирии и возвращаются уже на базы «Хизбаллы» в Ливане. То, что «Хизбалла» сразу бросилась «выгораживать» Израиль говорит лишь об одном: боевики не хотят, чтобы склады считались военными складами «Хизбаллы», иначе у и так измученных этой организацией ливанцев появится еще один довод против власти боевиков в стране.