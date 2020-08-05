Последует ли за всплеском «терроризма» в Украине принятие закона об свободном владении оружием

Что изменится в стране, если большинство украинцев смогут приобрести оружие, почему сторонники легализации недовольны действующей системой разрешений и когда в Украине может быть принят закон об оружии.
Захват пассажирского автобуса в Луцке не обсуждал только ленивый, многие говорили о том, что в стране, где явно психически нездоровые люди имеют огнестрельное оружие, никто не может чувствовать себя в безопасности. Многие высказывали предположения о том, что будь у кого-то из пассажиров при себе пистолет, террористу не удалось бы реализовать безумный план.
«Инцидент с луцким террористом красноречиво свидетельствует о том, что человек с двумя судимостями и, вполне вероятно, психическими отклонениями запросто может приобрести оружие на черном рынке, — говорит Георгий Учайкин, глава Ассоциации владельцев оружия. — К сожалению, в Украине сформировался едва ли не крупнейший в Европе черный рынок, это не в последнюю очередь связано с тем, что мы до сих пор остаёмся единственной в Европе, а может, и во всём мире страной, где нет оружейного законодательства.
Оборот оружия среди гражданского населения регулируется внутриведомственными приказами и постановлениями МВД. Уровень доверия к правоохранительным органам низок. Люди не рассчитывают на то, что полиция обеспечит их безопасность, чувствуют необходимость в оружии для самозащиты. Спрос на пистолеты и револьверы велик, он рождает предложение».
Глава Ассоциации уверен, что новый закон об оружии будет полезен всем, поскольку Украина станет более безопасной. По его мнению, нормы, заложенные в этом документе, должны сильно затруднить нелегальный оборот и уменьшить количество неучтённого оружия в стране. Одна из важнейших составляющих новой нормативной системы касается управления ведомственным реестром оружия. Отпечатки, остающиеся на пуле после прохождения через канал ствола нарезного оружия, почти так же уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Когда говорят о «зарегистрированном оружии», это значит, что образцы пуль и гильз уже переданы в государственную пулегильзотеку, их цифровые снимки внесены в электронную базу данных, и если кто-то выстрелит из такого оружия, его будет легко идентифицировать. В ведомственной базе данных уникальные опознавательные обозначения каждой единицы оружия привязаны к имени владельца.
«К сожалению, с точки зрения систематизации и защищенности эта база данных до сих пор осталась на уровне начала 2000-х, что создает почву для злоупотреблений. Ее важно привести в порядок, сделать полностью электронной и технически защитить от несанкционированных изменений. Мы ратуем за то, чтобы сделать администратором этой базы данных Министерство юстиции, а пользователем — Министерство внутренних дел, это снизит вероятность коррупционных злоупотреблений, поскольку нельзя будет «решить вопрос» в рамках одного ведомства».
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