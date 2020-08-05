В Конгрессе США будет рассматриваться вопрос о признании РФ страной — спонсором терроризма Зеленскому пришлось напомнить обнаглевшему Авакову кто в Украине президент » Последует ли за всплеском «терроризма» в Украине принятие закона об свободном владении оружием Что изменится в стране, если большинство украинцев смогут приобрести оружие, почему сторонники легализации недовольны действующей системой разрешений и когда в Украине может быть принят закон об оружии. «Они были безоружными, а значит, беззащитными. Разве это справедливо? Мы создали мир, в котором у преступников есть сила револьвера, чтобы совершать зло, а законопослушные люди не могут воспользоваться ею, чтобы защититься». Эта фраза из пламенной речи главного героя драмы Джеффри Блума «Право народа», снятой в 1986 году, созвучна тому, о чем сейчас говорят многие украинские блогеры и пользователи соцсетей, добивающиеся принятия закона об оружии. В американском фильме жена и дочь окружного прокурора, выступавшего против легализации оружия, погибают от рук грабителей, случайно оказавшись на месте преступления. Из-за этого он резко меняет точку зрения и становится одним из лидеров движения за легализацию.В украинской действительности сюжет круче: сразу два вооруженных захвата заложников с разницей в несколько дней, президент, лично ведущий переговоры с террористом и выполняющий его требования, — такое Голливуду и не снилось. Но тема поднимается та же. Захват пассажирского автобуса в Луцке не обсуждал только ленивый, многие говорили о том, что в стране, где явно психически нездоровые люди имеют огнестрельное оружие, никто не может чувствовать себя в безопасности. Многие высказывали предположения о том, что будь у кого-то из пассажиров при себе пистолет, террористу не удалось бы реализовать безумный план. «Инцидент с луцким террористом красноречиво свидетельствует о том, что человек с двумя судимостями и, вполне вероятно, психическими отклонениями запросто может приобрести оружие на черном рынке, — говорит Георгий Учайкин, глава Ассоциации владельцев оружия. — К сожалению, в Украине сформировался едва ли не крупнейший в Европе черный рынок, это не в последнюю очередь связано с тем, что мы до сих пор остаёмся единственной в Европе, а может, и во всём мире страной, где нет оружейного законодательства. Оборот оружия среди гражданского населения регулируется внутриведомственными приказами и постановлениями МВД. Уровень доверия к правоохранительным органам низок. Люди не рассчитывают на то, что полиция обеспечит их безопасность, чувствуют необходимость в оружии для самозащиты. Спрос на пистолеты и револьверы велик, он рождает предложение». Глава Ассоциации уверен, что новый закон об оружии будет полезен всем, поскольку Украина станет более безопасной. По его мнению, нормы, заложенные в этом документе, должны сильно затруднить нелегальный оборот и уменьшить количество неучтённого оружия в стране. Одна из важнейших составляющих новой нормативной системы касается управления ведомственным реестром оружия. Отпечатки, остающиеся на пуле после прохождения через канал ствола нарезного оружия, почти так же уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Когда говорят о «зарегистрированном оружии», это значит, что образцы пуль и гильз уже переданы в государственную пулегильзотеку, их цифровые снимки внесены в электронную базу данных, и если кто-то выстрелит из такого оружия, его будет легко идентифицировать. В ведомственной базе данных уникальные опознавательные обозначения каждой единицы оружия привязаны к имени владельца. «К сожалению, с точки зрения систематизации и защищенности эта база данных до сих пор осталась на уровне начала 2000-х, что создает почву для злоупотреблений. Ее важно привести в порядок, сделать полностью электронной и технически защитить от несанкционированных изменений. Мы ратуем за то, чтобы сделать администратором этой базы данных Министерство юстиции, а пользователем — Министерство внутренних дел, это снизит вероятность коррупционных злоупотреблений, поскольку нельзя будет «решить вопрос» в рамках одного ведомства».

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