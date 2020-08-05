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Пол Маккартни рассказал почему распалась группа The Beatles

Музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни рассказал о причинах распада коллектива.

По словам Маккартни, он длительное время переживал, так как поклонники группы обвиняли его в распаде. Нельзя говорить о том, что решение о прекращении совместной работы было вызвано ненавистью музыкантов друг у другу, отметил музыкант.

Рок-музыкант отметил, что коллектив The Beatles был семьей, а в семьях иногда происходят ссоры. Распад стал следствием одной из таких ссор.

«Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие — это», — приводит издание слова «битла».

The Beatles была основана в 1960 году и просуществовала десять лет. После распада группы у музыкантов началась сольная карьера.

5 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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