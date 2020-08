Появились доказательства невиновности полицейского в гибели Джорджа Флойда Рискнет ли власть жестко отреагировать на карантинные бунты в западных регионах Украины в преддверии выборов » Пол Маккартни рассказал почему распалась группа The Beatles Музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни рассказал о причинах распада коллектива. По словам Маккартни, он длительное время переживал, так как поклонники группы обвиняли его в распаде. Нельзя говорить о том, что решение о прекращении совместной работы было вызвано ненавистью музыкантов друг у другу, отметил музыкант. Рок-музыкант отметил, что коллектив The Beatles был семьей, а в семьях иногда происходят ссоры. Распад стал следствием одной из таких ссор. «Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие — это», — приводит издание слова «битла». The Beatles была основана в 1960 году и просуществовала десять лет. После распада группы у музыкантов началась сольная карьера.

