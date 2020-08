В Австралии нашли останки гигантских 150-килограммовых вомбатов Натали Портман поздравила мужа Бенжамена Мильпье с годовщиной свадьбы и поделилась архивным снимком » Пэрис Джексон рассталась с возлюбленным Габриэлем Гленном после двух лет отношений Как сообщают западные СМИ, отношения 22-летней дочери Майкла Джексона, Пэрис, и ее 23-летнего возлюбленного Габриэля Гленна закончились — пара приняла решение расстаться после двухлетнего романа. Эта новость появилась вскоре после премьеры финального эпизода документального сериала Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, который вышел вчера на фейсбуке. В нем Пэрис рассказывала о разногласиях, возникавших между ней и ее бойфрендом. Характерной чертой Овнов является то, что мы очень нетерпеливы. Если говорить о людях, которых мы любим, или том, о чем мы заботимся, у нас есть терпение святых. Но это очень интересная динамика. Мы оба очень упрямы. Я всегда знала, что упряма, и знала, что он упрям, потому что он Телец, — сказала она. При этом она назвала бойфренда своей «родственной душой» и сказала, что он оказал на нее большое влияние. Габриэль показал мне, что любовь существует, и не только в кино. И она не так красива, как кажется в кино, — она может быть уродливой, а может быть и более красивой, чем описано в фильмах. С ним я не чувствую себя такой одинокой. Он оказал на меня, мою жизнь и мое сердце такое влияние, что я даже не могу описать словами. Я не могу представить свою жизнь без него, — призналась Пэрис. Пэрис и Габриэль начали встречаться в 2018 году, после того как она увидела выступление его группы The Trash Dogs в Голливуде. Вскоре влюбленные основали свою группу под названием The Soundflowers, а недавно Джексон представила дебютную песню. Как говорят инсайдеры, разрыв пары был мирным: бывшие влюбленные остались в нормальных отношениях. Сейчас Пэрис сосредоточена на своей музыкальной карьере и много времени проводит в звукозаписывающей студии.

