Палеонтологи впервые диагностировали рак у динозавра David C Evans et al. / The Lancet Oncology Рогатые динозавры Centrosaurus apertus болели остеогенной саркомой. К такому выводу пришла команда специалистов, изучив деформированную кость представителя этого вида, жившего 77-75,5 миллионов лет назад. Поставить диагноз удалось с помощью современных методов анализа и сравнения с костью человека, страдающего от аналогичной болезни. Как отмечают авторы в статье для журнала The Lancet Oncology, это первый достоверный случай рака у динозавров. Онкологические заболевания существовали задолго до появления человека. Предполагается, что от них страдали уже динозавры: по крайней мере, на это указывают повреждения на некоторых остатках этих рептилий. Например, у одного экземпляра утконосого динозавра из рода Edmontosaurus были отмечены признаки агрессивного рака. Тем не менее, ни в одном из подобных случаев у ученых не было уверенности в точности диагноза. Специалисты во главе с Дэвидом Эвансом (David C Evans) из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея подошли к диагностике рака у динозавров более тщательно. Их внимание привлекла малоберцовая кость рогатого динозавра Centrosaurus apertus возрастом 77-75,5 миллионов лет назад, обнаруженная еще в 1989 году. Один ее конец сильно деформирован. Считалось, что это след зажившего перелома, однако подобная аномалия также может быть признаком остеогенной саркомы — злокачественной опухоли, клетки которой происходят из костной ткани. У людей она обычно поражает длинные кости, причем возраст основной массы пациентов составляет от десяти до тридцати лет. Деформированная кость Centrosaurus apertus Чтобы проверить эту догадку, члены команды изучили подозрительный образец с помощью компьютерной томографии, а также провели гистологический анализ его срезов. Кроме того, его сравнили с малоберцовым костями здорового центрозавра, а также девятнадцатилетнего мужчины, которому диагностировали остеогенную саркому и ампутировали ногу. Анализ позволил собрать достаточно доказательств, что изученный экземпляр C. apertus действительно страдал от остеогенной саркомы. На этот раз диагноз, впервые в истории изучении динозавров, был поставлен с той же точностью, что и при обследовании пациентов-людей. Этому не помешало даже отсутствие мягких тканей. Сверху: расположение поврежденной кости в теле динозавра. Снизу: распространение злокачественной ткани (выделена желтым) по кости. Royal Ontario Museum / McMaster University Авторы исследования отмечают, что злокачественная ткань распространилась по большей части исследованной кости. Это значит, что опухоль росла уже долгое время и дала метастазы в другие части тела. Для человека такое состояние без соответствующего лечения было бы смертельным. Однако центрозавра вряд ли погубил рак: остатки изученной особи обнаружены среди многочисленных костей сородичей, так что, скорее всего, он погиб вместе со своим стадом в результате наводнения. По мнению палеонтологов, именно жизнь в большой группе позволила динозавру с такой серьезной болезнью не стать жертвой хищника еще на ранних стадиях ее развития.

