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Оля Полякова показала своего дедушку, на которого невероятно похож ее муж

Иногда сложно быть скептиком, когда лицом к лицу сталкиваешься с невероятными фактами.

Так, недавно артистка взбудоражила свой Instagram фотографией дедушки и бабушки, а под кадром поинтересовалась: «Похожие?». Фаны молниеносно отметили — ее муж, Вадим, имеет множество общих черт с ее дедом. Более того, даже Ольга Сумская об этом написала.

Некоторые из подписчиков сравнили дедушку и меньшую дочь Поляковой Алису. На что блондинка ответила: «Я тоже так вижу». Что же, существует ли судьба мы не знаем, впрочем, фантастические случайности — точно. А на кого больше похож предок исполнительницы, каждый пусть решит сам.

5 августа, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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