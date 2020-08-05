Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым продюсером

Журналисты издания опубликовали материал, в котором уверяют, что певица Ольга Бузова встречается со своим продюсером Арамом Ананяном, который состоит в законном браке. Журналисты указали на то, что певица и продюсер часто встречаются в разных местах в нерабочее время.

В частности, однажды их видели вместе в одном из ресторанов Барселоны, также Бузова и Ананян вместе отдыхали в одном из санаториев в Подмосковье. Отмечается, что Бузова вступила в отношении с блогером Давидом Манукяном в тот момент, когда поползли слухи о ее романе с женатым мужчиной.

В искренние чувства Бузовой и Манукяна никто не верит, даже друзья певицы неоднократно говорили, что блогер интересуется только деньгами артистки, а также хочет прорекламировать себя за ее счет, более того, сотрудники издания утверждают, что у Манукяна были огромные долги, которые закрыла именно Бузова. Что касается 43-летнего продюсера артистки, то его все чаще видят вместе с Бузовой.

Совсем недавно они появились на юбилее Андрея Григорьева-Аполлонова. Ананян очень давно женат, а также воспитывает двоих детей. Свою продюсерскую компанию он открыл около 10 лет назад, и его клиентами являются многие музыканты, а не только Бузова.