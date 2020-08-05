Недовольную отдыхом на российском курорте Елену Исинбаеву обвинили в отсутствии патриотизма

Из-за пандемии коронавируса многие звезды решили отдохнуть на отечественных курортах. Большая часть российских знаменитостей остановила свой выбор на сочинских пляжах. Вот и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сейчас загорает на черноморском побережье. Однако такой отдых не впечатлил спортсменку, о чем она рассказала на своей странице в Инстаграм.

Елена пожаловалась на плохую погоду и сильные волны. Но главной проблемой стали булыжники, из-за которых ни сама спортсменка, ни ее дети даже не смогли зайти в воду.

«Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых», – пожаловалась Исинбаева (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Такие откровения вызвали агрессивную реакцию у подписчиков чемпионки. «Привыкайте к Российским курортам. Да булыжники, зато родные, а не турецкие»,

«От Вашего поста веет не очень патриотичным настроением, даже погода не угодила»,

«Так описали..Ужас прям..Ну и что булыжники ..Это полезно походить..Море отличное есть и песочек»,

«Да уж не Монако! Русский отдых на море суров», – написали в комментариях.

О ценах и сервисе Елена писать не решилась.