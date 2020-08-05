На Марсе сняли весну

Поля дюн в Зеленом кратере Марса

На изображении ниже, сделанном 27 апреля 2020 года с центром на 52,3 ° ю.ш., 351,8 ° в.д., показана часть ударного кратера, расположенного внутри более крупного Зеленого кратера в четырехугольнике Аргира в южном полушарии Марса.

На этом снимке справа видно почти черное поле дюн, окруженное красными почвами, частично покрытое ярким белым льдом. В центре снимка на стене кратера видны овраги, также частично покрытые льдом. В настоящее время ученые исследуют связь между сезонным льдом и наличием оврагов. Снимок был сделан сразу после весеннего равноденствия в южном полушарии Марса, когда самая южная часть кратера (справа) была почти полностью свободна ото льда, а северная часть (центр) все еще была частично покрыта. Стенка южного кратера подвергалась более длительному воздействию Солнца (как и на Земле, обращенные к экватору склоны получают больше солнечного света), поэтому лед в этой области отступал быстрее.

Листовидные структуры в ударном кратере Антониади

На этом изображении, сделанном 25 марта 2020 года, показано дно ударного кратера Антониади диаметром 400 км, который расположен в северном полушарии Марса. Синий цвет изображения с центром на 21,0 ° с.ш., 61,2 ° в.д. не отражает реальный цвет дна, но подчеркивает разнообразие горного состава внутри этого ударного кратера.

В центре изображения — дендритные структуры, похожие на прожилки на дубовых листьях. Эти сооружения, свидетельствующие о существовании древних речных сетей в этом регионе, выступают над поверхностью, в отличие от каналов, которые обычно уходят в воду. Причина в том, что каналы были заполнены более твердым материалом — возможно, лавой — и со временем более мягкие породы, окружающие эти разветвленные каналы, были размыты, оставив перевернутый отпечаток этой древней речной системы.

Эффектный бассейн Аргире после весеннего равноденствия

Этот снимок ударного бассейна Аргира на южном высокогорье Марса был сделан 28 апреля 2020 года, когда Марс прошел точку весеннего равноденствия в южном полушарии. Сезонный лед в ударном бассейне длиной 800 км заметно отступает, в то время как гребень в правой части изображения все еще покрыт инеем. Изображение отцентровано на 57,5 ​​° ю.ш., 310,2 ° в.д.

Покрытый инеем хребет обращен к полюсу, поэтому получает меньше солнечного излучения, чем соседний склон, обращенный к экватору. На Марсе солнечная радиация превращает лед в водяной пар сразу, не плавя его сначала в воду в процессе сублимации. Поскольку северный склон (слева) подвергался более длительному воздействию солнечной радиации, его лед сублимировался быстрее.

Композиция из скал в каньоне Ius Chasma

На снимке, сделанном 5 мая 2020 года, показана часть дна каньона Ius Chasma, часть системы каньонов Valles Marines, которая простирается почти на четверть окружности Марса к югу от экватора планеты. Каньон Ius Chasma, который можно увидеть на изображении, поднимающийся к хребту с правой стороны, имеет длину около 1000 км и глубину до 8 км. Это делает его почти в два раза длиннее и в четыре раза глубже знаменитого Гранд-Каньона в американском штате Аризона. Центр этого изображения расположен на 8,8 ° ю.ш., 282,5 ° в.д.

Красивые цветовые вариации пола Ius Chasma вызваны изменениями в составе горных пород. Ученые предполагают, что легкие породы — это соли, оставшиеся после испарения древнего озера. Информация о составе породы полезна для ученых, поскольку позволяет им проследить историю образования каньона.