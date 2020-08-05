Мэттью МакКонахи рассказал о своей жизни в мемуарах

Голливудский актер Мэттью Макконахи представил на своей официальной странице в Instagram собственную книгу воспоминаний. Он написал мемуары «Зеленые огни» (Greenlights), куда поместил личные истории из жизни.

«С тех пор, как я научился писать, я вел дневник, записывал все, что во мне отзывалось, заставляло смеяться, плакать, все, что беспокоило или не давало мне спать по ночам. Два года назад я набрался смелости, чтобы собрать все эти записи воедино и посмотреть, что же, черт возьми, происходило со мной в жизни», — рассказал о книге актер.

«Это мои взгляды и видения, различия, успехи и неудачи. Истории, люди, места, молитвы, предписания и множество наклеек на бампер», — добавил Мэттью Макконахи.

Название книги — символическое. Актер говорит, что, когда жизнь дает человеку зеленый свет, то тем самым дает все то, чего он хочет. «Люди не любят желтые или красные огни, потому что они заставляют их терять время», — говорит Мэттью.

Книга уже доступна для предварительного заказа, а в продажу поступит с 20 октября.