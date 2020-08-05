Мэр Тернополя заявил,что город не получал помощи от государства в борьбе с коронавирусом

Городской голова Тернополя Сергей Надал в интервью популярному изданию заявил, что возглавляемый им город получил никаких товаров медицинского назначения, которые привозили самолетами «Руслан» и «Мрия» для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали», — высказался высокопоставленный чиновник.

В отдельности градоначальник подчеркнул, что все маски, защитные экраны, халаты для города были закуплены исключительно за средства городского бюджета и предпринимателей.

Следует напомнить, что 23 апреля в Украину из Китая прибыл транспортный самолет АН-225 «Мрия» с медицинским грузом. Его в аэропорту встречал лично президент Зеленский. Этот самолет 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.

Абсолютно все привезенные товары должны были распределены по Украине для борьбы с COVID-19. Но спустя некоторое время выяснилось, что привезенные из Китая средства защиты продаются в сети торговых центров «Эпицентр». Это стало причиной огромного скандала.