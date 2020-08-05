Лукашенко посчитал сколько потерял бюджет Беларуси из-за «дружбы» с Россией

У России не осталось по-настоящему близких союзников, кроме Белоруссии, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. Именно поэтому, по словам Лукашенко, Москва «очень боится потерять» Белоруссию, хотя и «променяла братские отношения на партнерские».

Из-за «нефтяных разборок» с Россией бюджет Белоруссии потерял 1,5 миллиарда белорусских рублей, или 700 млн долларов, заявил Лукашенко в ходе послания парламенту и народу. Всего же «из-за несправедливых цен на энергоресурсы» и «дорогих кредитов» Белоруссия за пять лет потеряла около 9,5 млрд долларов в пересчете на экономический рост, сказал он.

Россия, по словам Лукашенко, «всегда была есть и будет ближайшим союзником» Белоруссии, кто бы ни был у власти в каждой из стран. Тем не менее, «итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение», констатировал он.

В начале 2020 года, напомним, российские нефтяники практически полностью остановили поставки на белорусские НПЗ на фоне разногласий из-за цены.

Белоруссия получает нефть из России без уплаты таможенных пошлин, однако по мере проведения налогового маневра доля пошлин в стоимости нефти уменьшается, что делает поставки для белорусских НПЗ более дорогими.

Минск настаивал на компенсации этих выпадающих доходов, встречая сопротивление российской стороны, которое продолжалось до тех пор, пока в марте нефтяной рынок не рухнул. После того, как цена Urals в Европе опустилась до уровней дефолта 1998 года, а клиенты начали отказываться от поставок из-за гигантских скидок, введенных Саудовской Аравией, Россия согласилась на все условия Лукашенко и возобновила поставки по цене 4 доллара за баррель.

Переговоры по газу оказались сложнее. Лукашенко требовал снизить цену втрое, возмущаясь тем, что в Германию «Газпром» поставляет топливо по 50-60 долларов за тысячу кубометров, а Белоруссии предлагает платить 127.

Многочисленные встречи на уровне глава Минэнерго ни к чему не привели. «Газпром» потребовал погасить долг за газ в размере 165 млн долларов, который в Минске признать отказались.