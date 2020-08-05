Лукашенко готовится ка вторжению из России — начата скрытая мобилизация

Бацька сегодня вышел с ежегодным посланием к парламенту и народу. За 5 дней до выборов Президента.

До этого 5 дней не появлялся на публике, а тут появился. Выглядел очень неважно — все время сильно потел и какой-то белый на лицо.

Сказал, что готов оставить пост если выберут не его, но только если не будет предательства.

Сказал, что независимость стоит дорого, но «страну мы вам не отдадим». Сказал, что мы за многоверкторность — и с Западом, и с Россией, и с Китаем готовы дружить.

Сказал, что в Беларусь переброшен еще один отряд боевиков ЧВК Вагнера. Уверен, что в Беларусь их спецом направили, а не транзитом.

Вобщем, пока он говорит, тем временем из мест постоянной дислокации Беларусь подтягивает военные части к границе с РФ — это сообщение МО РБ. Кроме того, В Беларуси мужчины возрастом до 35 лет, проходившие службу в вооруженных силах, неожиданно получили повестки в военкоматы. Им предписано явиться туда на следующий день после выборов, 10 августа.

Бацька готовит себя и прежде всего себя к приличной встряске в течении следующих дней. И встряска эта может быть как снаружи, так и изнутри.

Nick Vest