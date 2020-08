Канье Уэст и Ким Кардашьян пытаются спасти брак на частном острове в Карибском море В Китае открылся самый высокий в мире «горизонтальный» небоскреб по проекту израильтянина » Колсон Бэйкер набил новое тату в честь возлюбленной Меган Фокс 34-летняя Меган Фокс и 30-летний Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, недавно перестали скрывать свои отношения: теперь они публикуют совместные романтичные снимки в соцсетях и открыто говорят о своих чувствах в интервью. Сейчас пара находится в Пуэрто-Рико, где после пандемии возобновилась работа над фильмом Midnight in the Switchgrass, — именно на съемочной площадке этой картины и начались отношения Меган и Колсона. Колсон Бэйкер и Меган Фокс На днях в свободное от работы время Бэйкер, испытывающий настоящую страсть к татуировкам, решил украсить свое тело еще парой новых рисунков. В тату-салон Колсон пришел вместе с возлюбленной Меган, которая с интересом наблюдала за процессом и поддерживала его на протяжении нескольких часов. Фокс попала на видео, которое потом опубликовала на своей странице мастер тату-салона. Сам же Бэйкер показал на своей странице уже финальный результат ее стараний. Всего в этот день Колсон сделал несколько новых тату, однако детально продемонстрировал только один из рисунков, — изображение в виде входного и выходного отверстий от пули на шее. Спаси меня от всех этих смертей, — подписал серию из новых фото рэпер в своем инстаграме. Колсон Бэйкер Колсон Бэйкер и Меган Фокс Напомним, в конце мая Брайан Остин Грин сообщил о расставании с Меган Фокс после десяти лет брака. Актер рассказал, что первые проблемы в отношениях начались у них после того, как Меган вернулась со съемок картины Midnight In The Switchgrass, где ее партнером был Колсон Бэйкер. Грин отрицал, что их разрыв связан с третьими лицами, однако через некоторое время выяснилось, что у Меган начался роман с Бэйкером. Недавно же пара дала первое совместное интервью. В нем Меган призналась, что будто предчувствовала их встречу с Колсоном, а он признался, что влюбился в нее с первого взгляда. Я сидел на ступеньках своего трейлера и каждый день ждал момента, когда наши взгляды могут встретиться. Вот сейчас она выйдет из машины, от меня до нее примерно пять шагов. И я просто сидел, ждал и надеялся, — рассказал Колсон. На днях Брайан Остин Грин, который после расставания с женой уже успел повстречаться с двумя девушками и расстаться с ними, рассказал в новом подкасте, как именно узнал об отношениях Меган и Колсона. Он не стал раскрывать подробностей, однако заявил, что узнал об этом не из СМИ. Брайан также выразил опасение по поводу того, как тяжело их расставание с Фокс отразится на детях, и признался, что желает бывшей возлюбленной всего самого лучшего и хочет, чтобы она была по-настоящему счастливой. Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/97744-kolson-beyker-nabil-tatu-v-prisutstvii-megan-foks.html

