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Израильский археолог нашел место, где крестоносцы победили Саладина

Израильский археолог считает, что он точно определил место битвы при Арсуфе, где силы христиан в Третьем крестовом походе во главе с Ричардом Львиное Сердце одержали победу над мусульманской армией Саладина в 12 веке и укрепили свои позиции на Святой Земле.

Установлено, что эта битва произошла недалеко от древнего поселения Аполлония, также известного как Арсуф, чьи руины сегодня находятся на израильском побережье к северу от Тель-Авива. Археолог Рафаэль Льюис (Rafael Lewis) объединил свидетельства из средневековых источников с тщательной реконструкцией местного ландшафта и условий окружающей среды в то время и пришел к выводу, что битва произошла на открытом поле к северо-востоку от руин Арсуфа.

Небольшие археологические раскопки подтвердили идентифицированное археологом поле битвы: на нем были обнаружены артефакты периода крестоносцев, в том числе наконечники стрел и части брони.

http://www.isra.com/news/248513

5 августа, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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