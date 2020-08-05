Израильский археолог нашел место, где крестоносцы победили Саладина

Израильский археолог считает, что он точно определил место битвы при Арсуфе, где силы христиан в Третьем крестовом походе во главе с Ричардом Львиное Сердце одержали победу над мусульманской армией Саладина в 12 веке и укрепили свои позиции на Святой Земле.

Установлено, что эта битва произошла недалеко от древнего поселения Аполлония, также известного как Арсуф, чьи руины сегодня находятся на израильском побережье к северу от Тель-Авива. Археолог Рафаэль Льюис (Rafael Lewis) объединил свидетельства из средневековых источников с тщательной реконструкцией местного ландшафта и условий окружающей среды в то время и пришел к выводу, что битва произошла на открытом поле к северо-востоку от руин Арсуфа.