Из-за избиения пассажирки в мариупольском поезде будет уволен ряд сотрудников «Укрзализныци»

Шокирующая история произошла на прошлой неделе в поезде «Киев-Мариуполь». На Анастасию Луговую,журналистку телеканала «Интер», напал мужчина, который избил ее и пытался изнасиловать. В купе она ехала вместе с сыном. Чудом женщина сбежала от негодяя в соседний вагон. Историю нападения она описала в Фейсбук. Мужчину задержали в Киеве.

Как сообщается на сайте «Укрзализныци»сотрудники этого поезда допустили ряд нарушений. Из-за халатности с должностей будут уволены проводник вагона, в котором случился инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Во время служебного расследования было установлено, что на станции «Пятихатки-Стыковая», воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина вошел в вагон №3 и занял свободное место. Ночью к проводнику вагона №4 обратилась избитая женщина и попросила помочь ей. Проводники не смогли оказать ей помощь, которая предусматривается в таких случаях.

Негодяя, который напал на женщину взяли под стражу без возможности внесения залога. Как сообщала «Индустриалка», уроженец Запорожья был трижды судим. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Пострадавшая после произошедшего обратилась за помощью к медикам — у нее диагностировали перелом челюсти и многочисленные ушибы. Она находится в больнице.