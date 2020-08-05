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Фото невесты Роналду в платье с откровенным вырезом взволновало фанатов

Джорджина Родригес

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию в платье с откровенным вырезом, чем взволновала пользователей сети.

Родригес сфотографировалась в изумрудном атласном платье на тонких бретельках. «Особых случаев в жизни столько же, сколько раз мы собираемся их отмечать», — подписала пост она. Пользователи оценили наряд модели и посчитали, что она выглядит соблазнительно. «Великолепно», «Идеально сложенная девушка», — писали фанаты.

12 июня Родригес призналась в стыде из-за тренировок с Роналду. Она заявила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.

5 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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