Фото невесты Роналду в платье с откровенным вырезом взволновало фанатов

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию в платье с откровенным вырезом, чем взволновала пользователей сети.

Родригес сфотографировалась в изумрудном атласном платье на тонких бретельках. «Особых случаев в жизни столько же, сколько раз мы собираемся их отмечать», — подписала пост она. Пользователи оценили наряд модели и посчитали, что она выглядит соблазнительно. «Великолепно», «Идеально сложенная девушка», — писали фанаты.

12 июня Родригес призналась в стыде из-за тренировок с Роналду. Она заявила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.