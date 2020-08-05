Экс-король Испании обвиняется в хищении крупной суммы денег

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.

Представители бывшего монарха сообщили, что он будет доступен для прокуратуры Испании, правительство одобрило его решение. Монарх уже находится в Доминикане. Предположительно, это не конечная точка его маршрута, и Хуан Карлос может отправиться в Новую Зеландию: в одном из заявлений несколько лет назад он говорил, что эмигрировал бы туда.

Прокуратура проводит расследование, связанное с зарубежными счетами, которые якобы контролирует Хуан Карлос I, — они при этом оформлены на подставных лиц. Согласно Конституции Испании, у короля есть неприкосновенность, по которой его не могут привлечь к уголовной ответственности, однако монарха все же могут судить за действия, совершенные после отречения от престола.

Весной 2020-го прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 миллионов евро, которые бывший монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. Помимо этого, прокуратура Испании занимается делом о хищении денег при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Тогда на офшорный счет, который, предположительно, принадлежал Хуану Карлосу, поступило 100 миллионов долларов.