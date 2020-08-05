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Ефремов отказался признавать свою вину в совершенном смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не может признать вину в совершенном ДТП, так как ничего не помнит.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?», — приводят СМИ слова актера.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обвинил потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП  в попытке фальсифицировать доказательства.

По словам защитника, им была получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших.

Сообщается, что потерпевшие хотят привлечь к делу лжесвидетелей.

В Пресненском суде столицы актер также заявил, что ему понятно предъявленное ему обвинение.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в Москве. В результате аварии скончался водитель фургона Сергей Захаров. Ефремов находится под домашним арестом.





















						
5 августа, 2020 | Tags: , ,  |  Category: Новости, Шоу-бизнес 

   



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