Ефремов отказался признавать свою вину в совершенном смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не может признать вину в совершенном ДТП, так как ничего не помнит.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?», — приводят СМИ слова актера.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обвинил потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в попытке фальсифицировать доказательства.

По словам защитника, им была получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших.

Сообщается, что потерпевшие хотят привлечь к делу лжесвидетелей.

В Пресненском суде столицы актер также заявил, что ему понятно предъявленное ему обвинение.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в Москве. В результате аварии скончался водитель фургона Сергей Захаров. Ефремов находится под домашним арестом.