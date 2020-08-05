Блогер из Польши нашел валун со свастикой в тайном убежище Гитлера «Волчье логово»

Блогер Артур Трончик из Польши, который известен своими археологическими находками, обнаружил камень со свастикой в нацистском «Волчьем логове».

Кроме свастики, на валуне была надпись «1. FBB». Это говорит о том, что камень использовали для обозначения расположения казарм солдат 1-й роты батальона защиты Гитлера.

Артур Трончик рассказал, что решил еще раз исследовать «Волчье логово» несмотря на то, что археологи заявили, что там больше нет никаких артефактов. Валун лежал рисунком вниз, Артур Трончик просто перевернул его.

«Волчье логово» — это тайный нацистский штаб, который находится в лесу около польской деревни Герлож. Именно там был временный штаб, где находился Адольф Гитлер.