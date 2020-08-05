Археологи нашли статуэтки Яхве, которым 3000 лет

В ходе недавних раскопок в древнем Иудейском царстве, что недалеко от Иерусалима, археологи обнаружили несколько голов антропоморфных статуэток мужского пола с 10-го века до нашей эры. Среди найденных артефактов — бородатый мужчина с квадратной плоской головой, торчащим носом, отверстиями для сережек и несколько выпуклыми глазами. Сходство между головами статуэток предполагает, что они изображают одну и ту же фигуру — бога Яхве.

Об этом сообщает Daily Beast.

Археолог и профессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель утверждает, что статуэтки показывают лицо Яхве, Бога Израиля. Если точнее, его сенсационное утверждение означает, что древние израильтяне делали идолов (несмотря на строгие библейские указания не делать этого), и что у нас теперь есть древний портрет Бога.

Три головы статуэтки были недавно выкопаны из Хирбет Кейяфа и Тель Мозе, мест, расположенных недалеко от современного города Иерусалима. Гарфинкель утверждает, что обнаружение некоторых фигур, похожих на лошади, рядом с головами Мозо, показывает, что первоначально эта антропоморфная фигура была всадником на лошади. Для Гарфинкеля ясно, что это изображение древнего божества.

Есть несколько кандидатов на эту должность. В частности, ханаанское божество Баал (соперник Яхве в Библии) неоднократно описывалось как «всадник облаков» в древних угаритских текстах. Однако Гарфинкель утверждает, что это не Баал, а Яхве, ссылаясь на упоминание Бога в Библии как того, «кто едет по облакам».

«Ханаанеи, — пишет Гарфинкель, — не изображали бога-мужчину на лошади. Только в текстах и иконографии железного века лошадь стала божественным спутником. Таким образом, иконографические элементы фигурок соответствуют описаниям Яхве в библейской традиции».

Прямое возражение против гипотезы Гарфинкеля заключается в том, что это именно то, что Библия говорит древним израильтянам не делать. Идолы категорически запрещены в ряде текстов, включая Десять заповедей. Может быть, ссылки на видение лица Бога в еврейской Библии носят строго метафорический характер? Гарфинкель утверждает, что запрет на культовые изображения Яхве не действовал тогда, когда использовались статуэтки, а был введен только в течение 8 века до нашей эры.