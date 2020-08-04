Журналисты узнали где лечилась Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от онкологии, обращалась за помощью к медикам из США. Вскоре она появится в России.

Ранее СМИ писали, что родные забрали ее из российской клиники и она продолжает лечение дома в Крекшино. Однако, дом в Крекшино давно пустует, там нет никого и в особняке по вечерам не горит свет. Соседи также не видели там признаков жизни.

В московской квартире актрисы также нет. Из этого журналисты сделали вывод, что Заворотнюк тайно вывезли из страны. Ответ решили искать в передвижениях ее супруга фигуриста Петра Чернышева.

Оказалось, что он регулярно, даже в период самоизоляции и строгих ограничений, вылетал в Нью-Йорк. Никаких гастролей и выступлений в тот период быть не могло, потому что там также, как и в Москве, были отменены все массовые мероприятия. Журналисты не исключают, что он мог летать к супруге Анастасии Заворотнюк, которая, возможно, находится в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center, в которой лечилась певица Жанна Фриске.

Но Жанна обратилась в эту клинику поздно, а Заворотнюк, видимо, там сумели помочь.