Задержание «боевиков Вагнера»-это спектакль устроенный Лукашенко для укрепления своего авторитета в стране

Несколько дней назад в Беларусии задержали россиян, однако Москва не будет предъявлять Минску каких-либо претензий, поскольку Россия зависит от Беларуси в аспекте транзита углеводородов в Европу. Такое мнение прозвучало от политолога Богдана Безпалько.

Он напомнил, что объемы транзита в последнее время сократились, но он все еще остаются даже в условиях кризиса и общей мировой стагнации. В условиях пандемии коронавируса транзит углеводородов особенно важен для Москвы. Именно по этой причине Александр Лукашенко не побоялся задержать сотрудников частной военной компании, и благодаря этим действиям он даже надеется получить какие-то очки в свою пользу. Однако задержанные точно не имеют отношения к возможному перевороту в Беларуси, и на это есть много причин.

«Во-первых, их мало, во-вторых, они имели при себе печатные материалы на арабском языке, деньги некоторых стран, телефонные карты, у них были билеты, в том числе обратные, в Турцию», — отметил эксперт. Более того, он уверен, что 30 человек — это недостаточная цифра для того, чтобы устроить настоящий переворот и свергнуть президента пусть даже небольшого государства. По мнению Безпалько, Лукашенко устроил настоящий спектакль, и он уже давно говорил, что в Беларуси готовят майдан, причем это делают частные военные компании.