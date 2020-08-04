Южнокорейский суперапокалипсис уже в кино

В кинотеатрах страны стартует показ фильма «Поезд в Пусан 2. Полуостров» режиссера Эн Сан Хо.

Это продолжение боевика 2016 года, действие которого происходит во время зомби-апокалипсиса в поезде Корейской высокоскоростной железной дороги. Южнокорейский апокалиптичности триллер «Поезд в Пусана» стал самым кассовым фильмом этой страны в 2016 году.

Режиссером и сценаристом проекта выступил автор оригинального фильма Эн Сан Хо, который также снял анимационный приквел Seoul Station / «Станция» Сеул «», запустивший эту зомби-франшизу.

Действие сиквела «Поезд в Пусан 2. Полуостров» разворачивается, как и в первой части, в Южной Корее, которая так и не смогла оправиться от последствий вспышки вируса — ходячие мертвецы заполонили улицы, люди, выжившие живут в блокаде. Но это оказывается не единственной проблемой постапокалиптического мира: корейцы, находясь в изоляции, начали устраивать игры на выживание.

В фильме «Поезд в Пусан 2. Полуостров» снялись Кан Дон Вон, Ли Чжон Хен, Ли Ре, Квон Хэ Хэ и другие.