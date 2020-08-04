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Взрыв в Бейруте частично разрушил посольство России

Взрыв в порту ливанской столицы Бейрута повредил здание посольства России. Об этом агентству РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Взрывная волна повредила фасад здания. В то же время о пострадавших сотрудниках посольства не сообщается. Дипломаты также не располагают данными о получивших травмы россиянах.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. По данным СМИ, взорваться также мог бензин, находившийся на складе. Сообщается, что пострадали сотни людей, многие — от осколков стекол. Также появилась информация о первых погибших — пока их 10 человек, сообщает Reuters.

4 августа, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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