Врач объяснил, чем опасен сыр во время пандемии COVID-19

COVID-19 попадает организм не только через дыхательные пути, но и через желудочно-кишечный тракт. Поэтому важно знать, какие продукты стоит употреблять в период пандемии, а от каких лучше отказаться. Об этом «Доктору Питеру» рассказала диетолог-нутрициолог, к. м. н. Инна Кононенко. Также она объяснила, какой диеты надо придерживаться, если заражения избежать не удалось.

По словам врача, вирус внедряется в организм человека, используя рецепторы к ангиотензинпревращающему ферменту ACE2.

«Много этих рецепторов находится в кишечном эпителии. Поэтому необходимо защитить кишечник, — отметила Кононенко. — Алкоголь в этот период противопоказан, так как он повреждает кишечный барьер. Чтобы защитить дыхательные пути, не стоит есть много сыра и других молочных продуктов. Все они, кроме сливочного масла, усиливают образование слизи и скопление мокроты».

Для того чтобы помешать вирусу преодолеть желудочный барьер, важно обеспечить кислотность желудка. В этом хорошо помогает

яблочный уксус. Он содержит пектин — пищевое волокно и сорбент, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и вирусы.

Кроме того, по словам диетолога, для здоровья легких полезно топленое и сливочное масло.

«В легких содержится вещество сурфактант, которое на 90% состоит из жиров. У жиров есть особенность — после переваривания пищи в кишечнике они попадают не в кровь, а в лимфу, поэтому сначала насыщают легкие, до тех пор пока альвеолы легких не синтезируют достаточное количество сурфактанта, другие органы эти жиры не получат», — рассказала специалист.

Также Кононенко рекомендует в период пандемии включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты — лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты. Она добавила, что «разрушители вируса» есть в составе ягод, в том числе в чернике, малине, смородине и клюкве. Укрепляют защиту иммунной системы и обладают противовирусным действием тыквенные семечки — богатый источник цинка. В рационе обязательно должны быть напитки с витамином С: чай с шиповником, травяной чай с лимоном, морсы с брусникой или клюквой.

Если инфекция все же проникла в организм, диетолог советует отказаться от продуктов, повышающих уровень гистамина. К их числу относятся шпинат, шоколад, свинина, соя. Также под запретом сахар, все молочные продукты (они увеличивают образование слизи), морепродукты, ферментируемые продукты — маринады, соленья, бобы (вызывают брожение), а также баклажаны, грибы, перец, помидоры, руккола, шпинат, дрожжевой хлеб, алкоголь.

«Оставляем в рационе брокколи, огурцы, кабачки, тыкву, морковь, свеклу, зелень, кислые ягоды, рис. Очень полезно в этот период кокосовое масло, которое содержит в себе лауриновую кислоту, обладающую мощным противовирусным действием», — посоветовала Кононенко.

Ранее пульмонолог сказал, что COVID-19 — заболевание, к которому очень много вопросов без ответов. По его словам, болезнь часто протекает непредсказуемо, а молодой возраст и отсутствие хронических заболеваний не защищают от заражения вирусной инфекцией и тяжелого течения пневмонии.