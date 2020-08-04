Восковые фигуры Музея мадам Тюссо в Лондоне выставили на улицу

У входа Музея мадам Тюссо прохожих приветствуют восковые фигуры всемирно известных персон. Таким образом галерея заявила о своем скором открытии после карантина.

Самые яркие восковые фигуры известных во всем мире персон из лондонского Музея мадам Тюссо оказались на улице. Фигуры выставили в преддверии открытия музея.

На улице оказались любимчики публики и прессы — фигуры королевы Великобритании Елизаветы II, принца Гарри и его жены Меган Маркл, президента США Дональда Трампа и британского премьера Бориса Джонсона, певиц Тейлор Свифт и Бейонсе и голливудского актера Дуэйна Джонсона.

Фигуры стоят с учетом социальной дистанции. На некоторых – защитная маска.

Таким образом известная галерея лишний раз заявила об открытии после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Музей мадам Тюссо был закрыт 20 марта.