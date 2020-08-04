В России запретили анонимное пополнение электронных кошельков

С 3 августа в России ограничили возможность анонимно внести наличные на электронные кошельки, среди которых системы «Яндекс.Деньги», QIWI и WebMoney. Теперь, чтобы пополнить баланс, потребуется привязать к кошельку банковский счет через платежный терминал или операторов сотовой связи.

Идею ввести ограничения инициировал Росфинмониторинг и поддержал ЦБ. Поправки в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ) приняли еще летом прошлого года. Новые правила ужесточают требования к анонимным кошелькам, чтобы бороться с незаконной деятельностью: они помогут идентифицировать людей, финансирующих терроризм или распространяющих наркотики, поделился с журналистами глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поправки затронут часть транспортных карт, а также карты для школьников и корпоративных столовых, уточнил изданию председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По-прежнему вносить наличные разрешено на транспортную карту «Тройка» (Москва) и «Подорожник» (Санкт-Петербург), но подмосковная «Стрелка» попала под запрет. Около 10% держателей таких карт пополняют их наличными.

В пресс-службе группы QIWI не подтвердили существенного влияния закона на бизнес, поскольку большинство пользователей кошельков и так идентифицированы. Тоже самое и у сервиса «Яндекс.Деньги»: число анонимных клиентов не больше 5%. В компании рассказали, что запрет анонимного пополнения кошельков осложнит выход пользователя на рынок безналичных платежей. С этим согласны и в WebMoney: большая доля владельцев таких карт — это подростки и люди без паспорта или банковского счета, поэтому вряд ли после закона они начнут использовать безналичные расчеты.