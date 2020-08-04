В Ивано-Франковске реанимация переполнена больными

«По информации на сегодняшнее утро находятся в Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы находятся 294 пациентов с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены», — сказала Бойко.

Также известно, что в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии лечатся по девять человек с тяжелым течением болезни. Неинвазивная терапия предоставляется восьми лицам, на искусственной вентиляции легких — два человека.

Ранее стало известно, что на Закарпатье было принято решение задействовать еще четыре больницы. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что нужно увеличить финансирование этих больниц из Национальной службы здоровья. Более того, известно, что в Харькове больной COVID-19 скончался после отказа больницы принять его.