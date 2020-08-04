В Бейруте раненых сотнями свозят в больницы, половина города повреждена (фото, видео)

По предварительным данным взорвались временные склады с пиротехникой и строительной взрывчаткой в порту.

Телеканалы Sky и Al Arabiya сообщили о катастрофических последствиях двойного взрыва в бейрутском порту. Есть данные о сотнях пострадавших и об одном-шести погибших, Reuters утверждает, что жертв — 10. По другим источникам уже более 200.

Раненых доставляют в больницы. Отмечается, что некоторые люди получили порезы от вылетевших при взрыве стекол витрин на расстоянии более километра от эпицентра взрыва.

Взрыв был настолько мощным, что его отзвук долетел до расположенного в 250 км острова Кипр.

По сообщению РИА «Новости», в число поврежденных построек входит здание посольства РФ.

Сеть облетели шокирующие кадры — очевидцы засняли разрушения и трупы лежащих на земле людей.

Эпицентр взрыва, по первоначальным сообщениям, находился на складе пиротехники. После первого взрыва, предположительно, начали взрываться находящиеся поблизости газовые баллоны. Однако затем власти Ливана и военные «отменили» версию о пиротехнике, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, возможно конфискованные и отправлявшиеся в специальное место хранения.

Взрыв затронул как минимум половину Бейрута.