В Ашкелоне под открытым небом выставили артефакты византийского периода

Экспозиция включает в себя колонны, фрагменты зданий и даже кораблей, копии византийских мозаик. Все это даст возможность посетителям узнать на разные периоды существования Ашкелона, богатство и культуру его жителей.

Выставка «Ашкелон — город и море» была организована Управление древностей Израиля, властями города и Ashkelon Economic Company.

Археолог из Управления древностей Саар Ганор рассказал, что Ашкелон имеет более чем 3800-летнюю историю. По мнению исследователя, в Ашкелоне повсюду можно найти остатки богатой истории города, как и в Иерусалиме.