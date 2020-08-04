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В Ашкелоне под открытым небом выставили артефакты византийского периода

В Ашкелоне открыли выставку древних артефактов под открытым небом.

Об открытии выставки уведомили в израильской Управлении древностями в воскресенье, 2 августа.

Под открытым небом представлены археологические экспонаты, относящиеся к римскому и византийскому периодам жизни еврейского города.

Экспозиция включает в себя колонны, фрагменты зданий и даже кораблей, копии византийских мозаик. Все это даст возможность посетителям узнать на разные периоды существования Ашкелона, богатство и культуру его жителей.

Выставка «Ашкелон — город и море» была организована Управление древностей Израиля, властями города и Ashkelon Economic Company.

Археолог из Управления древностей Саар Ганор рассказал, что Ашкелон имеет более чем 3800-летнюю историю. По мнению исследователя, в Ашкелоне повсюду можно найти остатки богатой истории города, как и в Иерусалиме.

4 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Израиль, Новости ﻿
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