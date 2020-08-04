Узерли показала, как выглядела 25 лет назад

Популярная турецко-немецкая актриса Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале «Величественный века» пересмотрела свои архивные снимки.

Так, знаменитость наткнулась на фото, сделанное в 1995 году. На фотографии 11-летняя Узерли проникновенно смотрит в объектив, демонстрируя свою юную красоту. Мерьем решила сравнить фотографию 25-летней давности с современной, а результатом поделилась с фанатами в Instagram.

В ответ восторженные фанаты актрисы отметили, что звезда совсем не изменилась.