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Узерли показала, как выглядела 25 лет назад

Популярная турецко-немецкая актриса Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале «Величественный века» пересмотрела свои архивные снимки.

Так, знаменитость наткнулась на фото, сделанное в 1995 году. На фотографии 11-летняя Узерли проникновенно смотрит в объектив, демонстрируя свою юную красоту. Мерьем решила сравнить фотографию 25-летней давности с современной, а результатом поделилась с фанатами в Instagram.

В ответ восторженные фанаты актрисы отметили, что звезда совсем не изменилась.

4 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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