Украинскую модель избили на пляже в Турции

Известная украинская модель Дарья Кирилюк сообщила в своем Инстаграм, что была избита охранниками пляжа Момо в Турции.

По словам Дарьи, пострадало ещё несколько человек, которые находились с ней. Кирилюк заявила, что она отдыхала на пляже вместе со своим парнем и знакомыми, когда в определённый момент на них напала местная служба безопасности и они были жестоко избиты.

«Я не хочу молчать и рассказываю историю, что случилась со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция).

Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло», — написала Дарья Кирилюк.

К слову, в комментариях к посту несколько пользователей изложили другое видение ситуации. Например, человек под ником eightsuu отметил, что крайне удивлен подобным поведением сотрудников турецких заведений, так как обычно они очень вежливы с гостями.

«Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали. Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил», — высказался фолловер.