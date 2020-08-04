Северная Корея разработала миниатюрные ядерные заряды

КНДР продолжает развивать ядерную программу и, по оценкам ряда стран, возможно разработала «миниатюрные ядерные устройства, подходящие для боеголовок своих баллистических ракет».

Об этом сообщили агентства Reuters и DPA, со ссылкой на конфиденциальный доклад, представленный в Совете безопасности ООН. Анализ, как отмечает Reuters, подготовили независимые эксперты, ответственные за мониторинг исполнения международных санкций.

Эксперты сослались на данные, полученные от представителей неназванных государств. Эти страны полагают, что разработать миниатюрные устройства Северной Корее, вероятно, помогли её шесть последних ядерных испытаний. О самом последнем сообщалось в сентябре 2017 года. Также в докладе говорится о том, что Пхеньян продолжает работы по производству высокообогащенного урана и строительству экспериментального реактора на легкой воде. С 2006 года ООН ввела в отношении КНДР несколько раундов санкций – в попытке убедить Пхеньян отказаться от развития ядерной и ракетной программ. Президент США Дональд Трамп трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но прогресса достичь не удалось. Северокорейская делегация указала, что готова на уступки лишь после снятия всех ограничений.