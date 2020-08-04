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Режиссер «Сыщика Пикачу» экранизирует для Netflix игру

Режиссер "Сыщика Пикачу" экранизирует для Netflix игру

Режиссер Роб Леттерман подписал с Netflix контракт на еще одну подобную киноадаптацию.

Речь идет о приключенческий боевик 2003 от компании Ubisoft, Декабрь Beyond Good & Evil.

Действие картины будет разворачиваться в 25 веке на далекой планете, на которой люди добывают ресурсы. Ее жители окажутся под влиянием инопланетных захватчиков. Главной героиней станет молодая фотожурналистка по имени Джейд, которая вступит в ряды сопротивления.

Картина будет сниматься по гибридной технологии, и будет сочетать в себе живую актерскую игру и компьютерную анимацию.

4 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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