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Повседневный стиль Марго Робби

Повседневный стиль Марго Робби

Я сразу должна сказать, что считаю Марго Робби самой красивой молодой актрисой на сегодняшний день. Вернее, мне нравятся почти все, легче сказать, кого я красивой не считаю, но Марго просто ослепительная. В «Волке» я не могла глаз от нее отвести и думала, откуда она внезапно выскочила (надеюсь, с ней не случится того же, что с Эмбер после «Ромового дневника»). Но больше всего я люблю ее за то, что при такой внешности она действительно хорошо играет.

В жизни Марго предпочитает расслабленный стиль, довольно лаконичные вещи нейтральной цветовой палитры, главным украшением которых является она сама и иногда интересные аксессуары. Предлагаю посмотреть и обсудить.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spletnik.ru/blogs/moda/181821_povsednevnyy-stil-margo-robbi

4 августа, 2020 | Category: Культура, Общество, Статьи ﻿
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