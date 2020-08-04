Повседневный стиль Марго Робби

Я сразу должна сказать, что считаю Марго Робби самой красивой молодой актрисой на сегодняшний день. Вернее, мне нравятся почти все, легче сказать, кого я красивой не считаю, но Марго просто ослепительная. В «Волке» я не могла глаз от нее отвести и думала, откуда она внезапно выскочила (надеюсь, с ней не случится того же, что с Эмбер после «Ромового дневника»). Но больше всего я люблю ее за то, что при такой внешности она действительно хорошо играет.

В жизни Марго предпочитает расслабленный стиль, довольно лаконичные вещи нейтральной цветовой палитры, главным украшением которых является она сама и иногда интересные аксессуары. Предлагаю посмотреть и обсудить.

http://www.spletnik.ru/blogs/moda/181821_povsednevnyy-stil-margo-robbi