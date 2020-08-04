Повседневный стиль Марго Робби Узерли показала, как выглядела 25 лет назад » Постаревший Сэм Нилл снова сразится с динозаврами Постаревший Сэм Нилл снова сразится с динозаврами. Хотя съемки для фильма начались всего пару недель назад, меры по социальному дистанцированию, принятые для предотвращения распространения инфекции, означают, что актерам не разрешено находиться на съемочной площадке в одно и то же время, а работать по ротационному графику в соответствии с планом.

Такая форма производства — все еще очень новое явление, и волнения Нилла понятны, поскольку актер-ветеран будет противостоять реальной угрозе инфекции в дополнение к сложным условиям съемки.

Для многих фанатов объявление о том, что Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм снова будут исполнять свои роли в легендарной франшизе Jurassic Park – достаточно веская причина, чтобы посмотреть новый Мир Юрского периода: Доминион.

Последняя часть Мира юрского периода закончилась тем, что динозавры сбежали со своего острова и взбесились над материком США. Мир юрского периода: Доминион откроет новую реальность, где человечество должно научиться жить со своими доисторическими соседями или начать очень трудную и этически сомнительную кампанию по забою всех динозавров. Столкнувшись с трудным выбором, доктор Алан Грант, доктор Элли Сэттлер и Ян Малкольм, скорее всего, станут голосом разума и опыта.

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