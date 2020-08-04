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Львов,вслед за Луцком и Тернополем,тоже отказался выполнять распоряжение власти

Городские власти Львова не намерены запрещать работу хостелов и фитнес-залов по той причине, что город внесли в «оранжевую» зону карантина. Об этом написал мэр Андрей Садовый. По его словам, выше упомянутые учреждения продолжат работу с соблюдением всех карантинных норм, а мониторинговые группы будут осуществлять проверку соблюдения правил.

«Дополнительно адаптировать город к правилам «оранжевой» зоны необходимости нет, так как мы живем в этом режиме последние 6 месяцев», – отметил мэр города.

К тому же, городская комиссия ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании решение не вводить запрет в случае соблюдения противоэпидемических требований использование масок, дезинфекторов, социальной дистанции.

В то же время, было решено осуществить проверку рынков, супермаркетов, ТРЦ, спортивных учреждений и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований. Если эти заведения не будут соблюдать эти требования, городская комиссия будет принимать решение о прекращении их деятельности.

4 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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