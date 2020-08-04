Круть — Рианна стала героиней модной съемки по мотивам периода самоизоляции

Многие модные издания в разгар пандемии коронавируса посвятили свои выпуски работникам медицины. Многие из тех, кто боролся с заболеванием на первой линии и спасал жизни, сами появились на страницах глянца или в модных кампаниях, в других случаях им были посвящены фотопроекты с участием звезд или благотворительные акции.

Но вот как период самоизоляции пережили обычные люди, которые следовали предписаниям и не выходили из дома, в массовой культуре пока особо не демонстрировали. В американском издании Harper’s Bazaar решили исправить этот недочет и выбрали темой для гламурной съемки самый прозаический мотив — обычную бытовую жизнь. Скажете, что это скучно? Но не когда за дело берется Рианна! Именно 32-летняя певица и дизайнер, которая недавно презентовала уходовую линейку косметики, стала героиней обложки сентябрьского номера.

Рианна

На кадрах фотосессии звезда воссоздала моменты пережитого карантина — и в этих снимках каждый сможет узнать себя: Рианна выносит мусор, вкручивает лампочку и с наслаждением всматривается в холодильник.

Впрочем, конечно, не обошлось и без более привычных для модных журналов сюжетов и, конечно, эффектных нарядов. На обложках нового номера Рианна позирует в желтом пальто и платье от Bottega Veneta, а также в белой рубашке от собственного бренда Fenty и украшениях от Maria Tash и Anabela Chan.

Напомним, что в последнее время имя Рианны все чаще встречается в контексте индустрии красоты и моды: она регулярно выпускает новые коллекции белья, продвигает свой люксовый бренд с LVMH, а также представляет новые бьюти-продукты.

Но поклонники продолжают ждать и новые музыкальные записи Рианны. В прошлом году должен был выйти альбом R9, но релиз опять передвинулся на неопределенный срок. По словам инсайдеров, работа над пластинкой дается знаменитости нелегко, но она продолжает давать надежду своим фанатам, уверяя их, что именно музыка остается ее главной страстью и альбом выйдет «быстрее, чем ожидают поклонники».