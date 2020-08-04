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Кортни Кокс снова снимется в «Крике»

Кортни Кокс снова снимется в "Крике"

Актриса подтвердила в своем Инстаграме, что возвращается в слэшер-франшизу «Крик» и снова исполнит роль телерепортерши Гейл Уэзерс.

Напомним, в настоящее время идет подготовка к съемкам пятого фильма знаменитой серии о маньяке в маске привидения. Четыре предыдущие части снял культовый мастер жанра Уэс Крэйвен, скончавшийся в 2015 году. В режиссерском кресле пятой картины находится тандем Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта, известный по сатирическому слэшеру «Я иду искать».

Ранее сообщалось, что к роли полицейского Дьюи Райли вернется актер Дэвид Аркетт, бывший муж Кортни Кокс.

4 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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