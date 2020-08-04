Как появились цепные пилы. Краткая история

Считается, что всё началось в 1830 году, благодаря немецкому физиологу Бернарду Хайну. Им был создан хирургический инструмент, предназначенный для распиливания костей. Конструктивной особенностью данного изобретения стало наличие режущей цепи, благодаря чему хирург мог пользоваться пилой в труднодоступных участках, без риска повредить другие ткани. Данный инструмент ещё не был настоящей цепной пилой, но, уже обладая характерными особенностями, стал её прообразом. Естественно, что ни о каких двигателях в те годы речи не шло, режущая цепь приводилась в движение вручную.

Впрочем, есть свидетельства, согласно которым идея цепной пилы появилась несколько раньше, и Бернард Хайн не является изобретателем в привычном понимании этого слова, но человеком, который сумел реализовать всё на практике.

В дальнейшем цепные пилы становились всё более совершенными, к концу 19-го века у них появилась такая привычная сегодня составляющая, как шина. Постоянно проводились эксперименты по оснащению инструментов различными типами двигателей, от пневматических до паровых. Появление в начале 20-го века небольших, но достаточно мощных и надёжных бензиновых двигателей позволило создать в 1905 году первую в мире бензопилу. Произошло это в Канаде, патент получил конструктор Джеймс Шанд. Затем в 1918 году появилась и первая портативная бензопила. Одновременно с этим шло также и развитие электрических моделей, чему способствовало появление всё более компактных, но при этом и более мощных электродвигателей.

Впрочем, тут следует отметить, что компактность в те годы была относительным понятием, подразумевается возможность переноса пилы с места на место, например, для валки деревьев, а не только применения в условиях помещений. Для таких пил требовалось сразу два человека. Или же применялись специальные направляющие приспособления. Пилы, которые мог использовать один человек, начали массово производиться только после Второй мировой войны. Это стало возможным благодаря активному использованию в конструкциях алюминия, а также появлению компактных и лёгких двигателей.

К середине 20-го века этот вид инструмента стал обычным явлением, стоимость его значительно снизилась, благодаря чему возможность купить цепную пилу появилась и у простых пользователей, вроде фермеров. Апофеозом же развития стало появление надёжных и достаточно мощных аккумуляторных решений.