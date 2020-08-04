Известный ювелир решил закопать свои сокровища и устроить квест

Американский ювелир Джонни Перри организовал необычную игру с поисками настоящих сокровищ. Как сообщают местные СМИ, он спрятал в лесах штата Мичиган несколько кладов на сумму в миллион долларов.

Перри – потомственный ювелир и для сокровищ он использовал нераспроданные украшения из своего магазина. Пандемия коронавируса слишком сильно сказалась на его бизнесе и он решил закрыться после 23 лет работы.

Тайники сделаны в десятках мест от Детройта до Верхнего полуострова. Сообщается, что на то, чтобы спрятать все сокровища, ювелиру и его жене понадобилось четыре месяца. В каждом таком тайнике поместили бриллианты, золото или редкие монеты на сумму около 4 тысяч долларов.

Джонни Перри рассказал, что каждое из мест, где спрятан клад, связано с важными событиями в его жизни. Чтобы место клада можно было найти, он продает ограниченное количество билетиков на увлекательный квест и дает зашифрованные подсказки.

Ранее Перри продавал драгоценности, а теперь будет продавать приключения.

«Дать людям приключения – это дать им то, во что снова можно верить, кроме этого ковидского дерьма», – сказал он.

Сейчас билетик стоит 49 долларов, но цена будет меняться в зависимости от ажиотажа. Квест по поискам настоящих сокровищ началась 1 августа.